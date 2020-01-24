美國突減息一厘並重啟量寬，恒指今早低開715點或2.98%，報23317點，成交金額28億元；國指今早低開277點或2.89%，報9372點。

中電（0002）無升跌，報77.7元，是表現最佳藍籌，長和（0001）跌7.48%，報51.3元，是跌幅最大的藍籌。匯控（0005）跌3.72%，報44元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低83點。

美國再減息，息口敏感股下跌，銀行股受壓，恒生（0011）跌2.37%，報136.1元；匯控跌3.72%；中銀香港（2388）跌3.42%，報22.6元。地產股方面，新世界發展（0017）跌2.51%，報8.55元；長實集團（1113）跌4.63%，報40.15元；恒地（0012）跌1.63%，報33.1元；新地（0016）跌2.84%，報99.1元；信置（0083）跌1.78%，報8.83元。

《華爾街日報》引述熟悉事件的消息人士報道，美國司法部正調查中興通訊（0763）向外國官員行賄一事。有關調查涉及可能違反《美國外國貪污行為法案》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)。開市報29元，跌6.4%。

蘋果宣布將關閉除大中華地區以外的所有零售店鋪，直至3月27日，網上商店仍然繼續服務，亦可在其網站獲得支援服務。至於大中華地區，蘋果指現時所有門店均已重新開業。瑞聲（2018）跌4.26%，報43.8元。

今日多隻股份公布業績，包括舜宇光學科技（2382）跌2.95%，報115元、新奧能源（2688）開市報76.7元，跌4.12%、澳博控股（0880）開市報7.5元，跌4.09%、天虹紡織（2678）開市報6.77元，無升跌、信義玻璃（0868）開市報8.67元，無升跌、港華燃氣（1083）開市報元，無升跌%。

而明日則有361度（1361）開市報1.24元，無升跌、雅生活服務（3319）開市報32.3元，跌0.92%、閱文（0772）開市報27.6元，跌1.95%、萬科（2202）開市報28.7元，跌1.88%、長江生命科技（0775）開市報0.88元，無升跌、微盟（2013）開市報4.39元，跌0.9%。

叙福樓（1978）發盈警，預期2019年度將轉盈為虧，2018年為賺3520萬元。開市報0.4元，無升跌。

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