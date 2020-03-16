周五美股反彈，不過今晨聯儲局突然減息一厘後，美股期貨再次跌停，上周五港股ADR升68點或0.28%，報24100點，相信未能反映最新形勢。亞洲股市方面，日股現升0.53%；韓股現升0.2%；澳洲股市現跌5.26%。

今日焦點股份可留意：

美國再減息，留意息口敏感股，特別是銀行股或受壓。

《華爾街日報》引述熟悉事件的消息人士報道，美國司法部正調查中興通訊（0763）向外國官員行賄一事。有關調查涉及可能違反《美國外國貪污行為法案》(U.S. Foreign Corrupt Practices Act)。

蘋果宣布將關閉除大中華地區以外的所有零售店鋪，直至3月27日，網上商店仍然繼續服務，亦可在其網站獲得支援服務。至於大中華地區，蘋果指現時所有門店均已重新開業。留意蘋果相關股。

今日多隻股份公布業績，包括舜宇光學科技（2382）、新奧能源（2688）、澳博控股（0880）、天虹紡織（2678）、信義玻璃（0868）、港華燃氣（1083）等。

而明日則有361度（1361）、雅生活服務（3319）、閱文（0772）、萬科（2202）、長江生命科技（0775）、微盟（2013）等。

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