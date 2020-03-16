港股美股經歷了驚濤駭浪的一周，直到上周五絕地反擊，上演被視為「大奇蹟」的一幕，看似出現曙光，但以過往來看，目前只能稱上止住跌勢，暫時脫離險境，未來仍備受考驗。

恒指上周五一度跌至22519點，周內最多累跌13.9%；之前一周（5個交易日）最多累跌逾一成不常見，但也不罕見，如最近一次為2018年2月9日，5日最多累跌10.7%；再對上一次為2015年8月24日，5日累跌11.2%。2008年、1997年5日跌兩成更是等閒。即使上周五日內最多跌超過7%，在2015年、2011年或2008、2000年等也試過，但即日由低位反彈逾半成，只有2008年9月18日及1997年10月23日曾出現。

不過，港股大反擊，是否大奇蹟日，只有事後孔明。過去遇到災難式跌市，救市或利好未必在交易時段傳出，有時收市後公布或傳出，以當日及翌日收市價計算，1997年以來試過10數次大反擊，但出現大反擊未見底，1997年出現3次大反撲，但到1998年再以大反撲見底。2008年9月、10月，多次反擊受制20天線回落，回試低位甚至創低位。港股真正堪稱得上大奇蹟日的，是2007年8月17日反撲，重拾升軌，之後再創出新高。

須重上20天線 否則或再尋底

至於美股，標普500上周四全日跌9.5%，創30多年單日最大跌幅；上周有兩日，日內的跌幅最多超過8%。對上一次標普500全日跌超過9%為2008年10月15日；密集式出現日內最多跌逾8%，只有2008年9月至10月合共出現4次。

若計下滑速度，標普300上周跌勢只有2008年可比，上周四5個交易日最多累跌18%，對上一次為2008年10月9日累跌逾18%後繼續尋底（每日低位一日低於一日），最終累跌近28%，才從低位大幅反彈24%，收復約62%跌幅回落，之後1個多月守住低位徘徊。標普500上周五守住周四低位，倘若上周四初步見底，短線反彈或可上試2800點，並於約2500至2800點大幅波動，直到新方向出現。

值得留意，標普500一口氣跌穿2900、2600點支持；納指跌破8200、7700點，兩指曾分別低見2478點、7194點，跌勢之急已超出預期，現階段估計變數更大，最重要是策略上把關，以減低損失。正如上周指港股跌至關鍵位置，站錯邊的代價將會相當沉重，因此寧願待低位出現強勁反彈，如恒指至少重返25500點之上，脫離危險才追入也不遲。結果恒指上周反彈受制25500點，未能扭轉劣勢，沒追入也可避開跳水式下跌。

目前無論港股或美股都面對亞洲金融風暴、金融海嘯級數的跌浪，跌浪過程中或強勁反彈，繼上周大反擊後本周或可延續反彈，不宜太過樂觀，短線可能仍會以一成的幅度大上大落。恒指要走出谷底，首要條件重上20天線，否則反彈後有機會回試低位或尋底。

[劉思明 數據尋寶]