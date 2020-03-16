港股上周五出現「大奇蹟日」，由低位回升逾1500點收市，成交額激增至逾2000億元。市場悲觀情緒已直逼2008年金融海嘯，本身已具備報復式反彈的條件，聯儲局又大舉向市場注資，人行也一如預期降準，短線應有條件反彈。只是流動性不等於信貸，後者情况仍要觀望，同時疫情也未見頂。反彈就是反彈，轉勢言之尚早，市况依然是波動。

美股上周四甫開市再度熔斷，之後聯儲局緊急向市場注資，美股跌幅收窄至小於800點。當大家以為美股絕地反擊，美股有望V形反彈之際，美股升勢僅維持約20分鐘便無以為繼，最後更以接近全日最低位收市。背後原因，是彭博報道指多家上市公司計劃動用緊急貸款，令市場擔心企業現金流惡化。

上周大跌市的一個元兇是道指成分股的波音。波音宣布計劃緊急動用上個月138億美元的循環貸款，因新冠病毒疫情的爆發增加了公司的營運壓力。2019年因為補償航空公司和解決737MAX的額外生產成本，總債務幾乎倍增至273億美元。今年航空公司再受疫情影響，開始出現取消訂單，令處於停飛狀態的波音雪上加霜。當動用循環貸款消息一出，波音對查詢又不作回應，結果股價大跌18%。

波音提前融資 市場反應過敏

但在當前的特殊情况下，提前融資增加手上頭寸是很正常的事，這反映市場已是驚弓之鳥，對任何消息都反應過度和悲觀。此外，全球多國有官員、名人感染，意大利衞生部長不治、英國衞生部次官均確診，市場也開始擔心特朗普和彭斯，也影響着市場氣氛。

上周四市况是各類資產價格全面「融化」，不單美股暴跌，黃金、白銀、原油、新興市場債券跌勢也凌厲，甚至美債在美股大跌之際也未見再轉強。這種全球不問價沽售、無條件式投降離場，2008年出現過，當時是因為信貸市場真的出現了問題，現在則是對疫情的恐慌所致。無論原因是什麼，都不具備可持續性。美股上周五初段仍是衝高回落，升幅曾收窄至不足1%，市場已習慣了逢高拋售。但中段回升，尾市直線向上，一來周五往往會埋單計數，二來可能是程式買盤（前一周五也是如此），三來市場可能終於冷靜下來。

確診數字回穩 市場將提前反映

事實上，聯儲局提供高達15000億美元流動資金，力度其實頗足夠，只是市場實在太恐慌而無法立即生效。至於信貸市場，企業價差是擴闊了，高息債市場也有些危險，是需要觀察市場發展。但政府和央行救市無底線，最保守的德國總理默克爾也表明Whatever it takes，大家都火力全開。真的出事，聯儲局大可買入高息債甚至股票，就算監管上有限制，也可透過擴大抵押品範圍而曲線入市。筆者傾向最恐慌階段可能已過，但疫情仍未受控下，市况仍會震盪。後市會由疫情進展主導，正常來說，一旦確診數字開始穩定下來，金融市場就會提前作出反應。

韓國其實開始取得成功，新增個案快將回落至雙位數字，只是外圍市况暴跌，當地股市才無法體現抗疫的進展。至於歐美也開始認真抗疫，民眾也會更注意衞生，有機會在兩星期到三星期時間內轉趨穩定。本周焦點是聯儲局會議，市場預期減息75點子至100點子，但筆者覺得未必會一次過將子彈打光。若如此，屆時市場會有震盪，也會是低吸的機會。

[張兆聰 還看今朝]