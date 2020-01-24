聯儲局再次突然減息，今晨宣布將聯邦基金利率目標區間下調1厘至0-0.25%水平，並將增加債券持有規模7000億美元，即再推量化寬鬆措施(QE)，當中包括購入5000億美元國庫券，與2000億元按揭證券。有關措施周一開始實施，以幫助美國經濟抵禦疫情。

此外，亦宣布銀行可以從貼現窗口借款長達90天，並將存款準備金利率降至零，而聯儲局亦與其他主要央行將常備美元流動性互換安排利率下調25個基點。

雖然利率減至0-0.25%，但聯儲會主席鮑威爾則重申反對負利率，他表示美國仍不太可能追隨日本和歐洲央行實施負利率政策，認為「負利率可能不是適宜的政策回應」。他又指，在今次突然減息後，原定於周二和周三舉行的例行會議將不再召開。而有關其健康問題，他表示，覺得健康狀況還好，不需要做病毒測試。

在儲局突然宣布減息後，美國總統特朗普立刻表達對聯儲局的支持，他指，對此極為高興，並想祝賀儲局，又指很高興儲局邁出很大一步。

連同3月3日的一次突然減息，聯儲局於兩次議息會議期間突然減息兩次，是史上首次發生。

受消息影響，美股三大指數期貨向下，道期現跌4.55%報21798點，標期跌4.78%，納期4.55%。而美國10年期國債息現跌0.3217厘，跌至0.6386厘。