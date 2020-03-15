上市公司獅子山集團（1127）及澳獅環球（1540）發公告指，已獲通知該公司大股東兼執行董事劉竹堅於上周五（13日）對新型冠狀病毒測試呈陽性反應，目前情況穩定，正在香港留院接受治療。

據衞生防護中心上周五披露，其中一名確診男病人的年齡、性別、職業及住址及公司地址都與劉竹堅吻合。根據衛生防護中心指，該名男病人在上月27日曾到英國，期間曾與一名意大利人相處，但對方並無確診；他在本月8日由倫敦乘搭國泰CX250的頭等座位從倫敦返港。回港後，他在上周一（9日）曾與數名同事於北角英皇道625號的辦公室上班，直至上周三（11日）出現病徵後自行駕車到律敦治醫院求醫，上周五正式確診。

本地金融圈人稱「堅叔」的劉竹堅，曾經是招聘雜誌Recruit老闆，同時是獅子山集團及澳獅環球之股東，以上周五收市價計，持有兩間公司股份市值約5.74億元。

集團稱，現已與衛生防護中心緊密合作，以確保曾經與劉竹堅接觸的公司員工及業務夥伴得知有關消息，而公司的香港總辦事處已由一間專業公司進行徹底的清潔及消毒。

集團又指，由於該集團的主要業務在澳洲運作，故該集團的營運預期將不會因應有關事件而受到重大干擾，公司將密切留意有關情形，並於有需要時提供進一步最新消息。