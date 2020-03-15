五龍電動車（0729）原來單一大股東金港集團，指因現任董事會涉嫌存在利益輸送以及違規關聯交易，於今日召開特別股東大會，要求罷免該公司五位董事及提名委任新董事。有獲提名董事的代表指出，質疑上月公司供股攤薄股東權益，而該批因應供股發行的新股未有在過戶處完成登記，卻仍然強行進行投票，指今日股東投票的合法性存疑。

五龍於上周五（13日）已宣布短暫停牌，停牌前報0.155元，跌5.48%。有份獲金港提名委任董事之一田宇澤，其委托代表譚先生出席東會時認為，公司董事會早前以「二供一」供股攤薄股東權益，並且未有對新配售股份的實際有效性作出清晰回應，又指該股份未有在過戶處完成登記，但董事會仍然強行進行投票，加上公司連續虧損七年，認為主要是由於公司管治問題所致。

金港集團及原來第二大股東東方資產管理，早前已分別向五龍電動車註冊地，百慕達最高法院對該公司提出清盤呈請，而東方資產管理上周五已取得臨時清盤許可令，而安永作為法院委派的「臨時清盤人」亦有到現場。不過，譚先生指出，會議上安永及該公司法律團隊均未有特別表態，對此感到無奈及「有點失望」。

五能董事會主席盧永逸會後表示不作任何評論，僅稱作為新任主席會繼續努力，並會腳踏實地發展企業。另據了解，遭金港提出罷免的董事，包括現已暫停職務的執董曹忠、首席技術官陳言平及獨立非執董費大雄今天均沒有出席是次會議。

根據公開資料顯示，五龍電動車於今年1月21日發起「二供一」供股，並於本月2日宣布將不獲認購供股股份配售5.25億股予兩名承配人，完成供股後聯合地產（0056）將持有20%股權（認購5億股），成為公司第一大股東。金港集團及原來第二大股東東方資產管理，股權則分別降至9.5%及8.1%。

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