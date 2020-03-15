財政司司長陳茂波今日以《顛簸中前行》發表網誌，本周公布的最新失業率將攀升至約九年來最高水平。他指，環球經濟動盪令本港經濟承受更大的壓力，可以預期失業率將加速惡化。「重災區」仍是飲食、零售、酒店住宿、建造等行業。由於不少企業縮減營運時間或暫時休業，裁員、減薪或要求員工放無薪假等，令失業率和就業不足率上升的同時，僱員收入亦減少，就業市場的受壓面進一步擴大。

他指，增加公共開支是支持經濟及就業的方法之一，但受到早前立法會「拉布」影響，至今仍有37個已獲立法會工務小組支持的工程計劃，在等待財委會通過撥款。總預計工程費用約為501億元(按付款當日價格計算)，涉及職位約7 700個。這些工程包括重置濾水廠；興建骨灰安置所、分區圖書館、安老院舍及社區會堂；擴建公園及改善遊樂場等與民生密切相關的設施等。

陳茂波又以失業情況嚴重的建造業為例，指政府其實已有為數不少的工程項目準備就緒，如剛獲立法會財務委員會通過、涉及約223億元的「基本工程儲備基金整體撥款」，便讓大約一萬項小型工程可以開展，涉及17000名工人及專業技術人員的生計，也讓一系列改善公共設施的工程，能全速啟動。

他又提到，如何在做好防疫抗疫的同時，又保存經濟元氣與動力，協助企業度過難關、讓打工仔保住份工，是當前最重要的工作。這需要社會各界，包括立法會的支持，特別是面對為數不少被積壓的待審議項目，希望議員能急市民所急，盡快批出各項撥款，讓錢能盡快進入經濟活動之中。

至於，面對過去一周環球股市及商品期貨市場的動盪，本港金融巿場即使出現較顯著波幅及交投量增大，但股票、期貨及衍生工具巿場均如常有序運作。港交所的交易、結算和風險管理運作亦有秩序地進行。而對沖基金及主要市場參與者的坐盤或沽空情況亦未見不尋常變化。港元匯率、利率都大致保持平穩。銀行體系流動性充裕，並有充足的資本支持，政府將持續監察市場情況，評估潛在系統性風險，在有需要時再加固防禦措施，以維護金融穩定。