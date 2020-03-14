美股承接歐亞股市反彈高開，道指開市曾升逾1200點或5.9%，及後升幅收窄，道指升幅只有87點。不過臨近收市，總統特朗普宣布全國進入緊急狀態，將提供約500億美元抗疫，以應對新冠病毒疫情擴散。道指半小時內急升1370點，收市報23185點，升9.36%或1985點。

標普500指數上升230點或9.29%，報2711點，單日創2008年10月28日以來最多。納指上升673點或9.35%，報7874點。不過全周計仍大幅下跌，三大指數跌幅均不少於8%。

OakBrook Investments LLC聯席首席投資官Peter Jankovskis指，剛宣布500億美元援助時，市場還有疑問資金用途，不過隨著不同部門負責人宣布正在採取甚麼措施，市場才真正開始有反應。

美國眾議院亦在收市後通過抗疫法案，法案將移交至參議院審議。法案包括為所有需要但沒有保險的人提供免費病毒測試、最多兩周的有薪病假和最多三個月的有薪家事和醫療假期、加強失業保險、為小學生和老年人加強營養補充和其他食品計劃，以及向為低收入人士提供醫療保險計劃的更多資金。

標普500指數所有板塊均上升，聯儲局推出更多流動性預期，推高美債息率，金融股勁升13.23%。各國推出刺激油價計劃，紐約期油升至31.73美元一桶，推動標普500能源股上升8.84%。