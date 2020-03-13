蜆壳電業（2381）今晚公布，經諮詢聯席賬簿管理人，考慮包括當前市場狀況等多項因素後，決定延遲進行股份發售及主板上市事宜。退款方面，白表及黃表申請人認購少於100萬股，退款支票將於下周一（3月16日）或之前郵寄。若認購多於100萬股以上，可於下周一上午9時至下午1時於股份過戶登記處領取退款支票。

蜆壳電業為繼大喜屋（6813）後，農曆新年後第2隻延遲上市的新股。蜆壳電業實際為香港老店，前身由「風扇大王」翁佑創立，現主要業務仍為製造及銷售風扇。公司本計劃下周二（3月17日）掛牌，定價每股0.335元至0.38元，全球發售3.75億股，而集資計劃中半數為銷售舊股，集資凈額約為4470萬元。

蜆壳電業董事會主席兼非執行董事翁國基表示，延期發售決定乃經過公司及聯席賬簿管理人審慎全面而作出的考慮，有鑒於現行市況存在眾多不穩定因素，公司秉持對投資者負責的態度，因而作出此決定。

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