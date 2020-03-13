過去一周環球股市彷如坐「過山車」，財政司司長辦公室表示，肺炎疫情持續在多個國家及地區蔓延，對環球經濟增長造成不利影響，再加上最近國際油價急跌及投資者避險情緒升溫，令環球金融市場大幅波動。本港金融市場難免跟隨外圍走勢出現波動，其中以股票市場較為明顯。與其他主要海外市場一樣，香港股市最近的波動主要由上述全球性因素帶動。

辦公室指，各監管機構一直密切監察市況，股票、期貨、衍生工具市場均如常有序地運作。另者，香港中央結算有限公司昨天決定將股票和期貨市場的按金率提高，進一步加強風險管理。證監會會繼續密切監察股票市場情況，持續評估潛在的系統性風險，在需要時會採取適當應對措施。現時，未見市場出現不尋常的情況。

香港的貨幣和外匯市場亦保持穩定，港元匯率、利率都大致保持平穩，市場運作正常，沒有不尋常的交易活動。

辦公室又強調，銀行體系有充足的資本支持，資本充足比率超過20%，流動性亦保持充裕，流動性覆蓋比率超過150%。此外，銀行持有的一萬億元外匯基金票據亦為體系的流動性提供了強大緩衝，而金管局的流動資金安排在有需要時亦可以為銀行提供支援，會繼續密切監察市場情況，並根據聯繫匯率制度確保香港貨幣穩定。

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