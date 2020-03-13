「美股大跌理由只有一個，就是外資離開美國，至於點解離開美國，原來又關香港事，佩洛茜為了幫香港的社運人士而推出《香港人權及民主法案》。」湯文亮博士在facebook專頁侃侃而談、拆解美股暴瀉之謎。湯博士發表「美股大跌論」理由或唔只一個，一是他真心相信法案引致美股暴跌；二是他湊巧忘記一些宏觀經濟國際金融的概念。若屬前者愛莫能助，屬於後者的話且提供一些數據供湯博士參考。

湯博士及後再在facebook撰文「申冤」，表示坊間針對「美股大跌論」的批評捨棄學術領域，改為起底針對他的博士學位。對此我只想提出一個宏觀金融世界的概念供湯博士參考。美股在2月12日高位至3月12日低位計，累積跌幅超過28%，一個月內暴瀉28%是什麼概念？

1) 以美股暴瀉前7.58萬億美元市值計算，相當於瀉蒸發2.12萬億美元市值，等於16.5萬億港元；

2) 美股在2月12日後開始下跌，以高位回落20%進入熊市計算只用了19日，速度之快僅次於1931年的15日，比起1987年股災的38日時間少了50%；

湯博士可能忘記了，股票市值只是芸芸金融市場的其中一員，撇除股市外投資的世界還包括商品市場（貴金屬及原油等）、債券市場及外匯市場等等，以單一市場市值蒸發去判斷資金撤出離開美國，容易跌進立論粗疏、欠缺反證的思維模式，簡單講即是幼稚。為什麼？

參眾兩院通過《香港人權與民主法案》後，由總統特朗普在2019年11月27日正式簽署通過，且以11月27日作為指標。以最粗疏的方法去判斷資金有沒有離開一個地區，我們習慣以匯價作為參考，反映美元兌6隻主要貨幣的美匯指數（DXY）在11月27日報98.313，到了2020年2月20日美匯指數升至99.91的高位，升幅1.62%，到了3月9日美股跌停板熔斷時美匯數跌至94.65，高位回落5.3%。

湯博士看到美匯指數回落逾5%，可能已認定資金流走，問題是為什麼2月20日才流走？他沒有答案也沒有理會。再看另一個判斷資金流的工具，美國10年期國債孳息在2019年11月27日收報1.771%，到了3月9日有關債息跌至0.36%的低位，美債孳息不斷下跌意味海量資金流入，為什麼美債孳息不斷下跌？對此湯博士沒有答案也沒有理會。

金融市場複雜多變，首要條件是觀察多個不同市場的變化從而側寫出資金的流向，若看到股市價格下跌便認為資金因為某些原因撤出，那麼油價單日急跌30%亦有機會因為美國通過了《香港人權與民主法案》。

以湯博士思維模式推前100步的話，原來又是蝴蝶效應，陳同佳殺害潘曉穎觸發特區政府修訂《逃犯條例》，引致港警與抗爭者之間的激烈衝突，繼而美國才會在參眾兩院大比數下通過《香港人權與民主法案》。所以，美股下跌是因為陳同佳，資金撤離是因為陳同佳，甚至未來出現第三次世界大戰（WWIII）亦因為陳同佳。

身處所謂的「網紅」火熱年代，每個人均有權向外表達、傳遞自己所信的一切，包括美股下跌因為《香港人權與民主法案》，不過要知道口若懸河有其成本，輕則有實語人不信受、人所不敬；重則善神遠之非人得便、種誹謗孽緣。

看過湯博士的美股大跌論，想起發起「庚子上書」的中央民族大學退休教授趙士林，他說：「知識分子就是要秉持良知說真話。」當然，不認為自己是知識分子則另作別論。

李鴻彥

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