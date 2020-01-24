兩熱門物管新股大戶均意外以蝕息離場，今早恐慌又震散港股，不少本欲認購新股的大戶紛紛臨時轉呔，大型生科股諾誠健華（9969）今日截止孖展認購，昨日孖展本已高達逾400億元，今日竟突現遍地「抽飛」，一日之內抽走至少100億元，現時統計孖展額只得約300億元。僅計孖展的公開發售超額倍數亦由昨日的182倍，回落至今日暫超購134倍。

本報統計，相較昨日統計數據，3大券商借出諾誠孖展額不升反降，意即有人「抽飛」，亦有大型券商全日均無新額度借出，可見市況淡靜。受損失最為慘重屬本地券商輝立，昨日該券商借出額度210億元，今日則急跌至153億元，即少借57億元。信誠方面，則由昨日的62億元跌至20億元，少借42億元。此外內地券商富途孖展亦小幅減少，由昨日57.87億元，跌至51.85億元，少借6.02億元。另一規模較大本地券商耀才則維持70億元，今日無加減。

今年上一隻券商孖展借出逾300億元的大型新股為九毛九（9922），最終凍資逾1401億元，諾誠原本有望挑戰其凍資王地位，未知今日的抽飛潮會否影響其問鼎寶座的實力。

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