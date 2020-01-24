港股於「黑色星期五」大成交大波動，低開1789點見全日最低位22519點後，跌幅不斷收窄，午後跌幅曾收窄至124點，收市跌276點或1.14%，報24032點，成交金額2024億元，較上日增加32.95%，是2018年5月31日2037.54億元成交後最多；國指跌75點或0.78%，報9650點。

連同成交金額創新高，恒指今日共創三個紀錄，另外兩個均於今早創出，分別是跌最多7.36%，是2015年7月8日後最大跌幅；低見22519.32點，是2017年1月9日22476.35點後最低。

今早藍籌全線下跌，多達35隻藍籌創52周低，是逾一年最多。午後恒指跌幅收窄，收市有12隻成份股上升，升幅最大的是下周一公布業績的舜宇（2382）升1.98%，收報118.5元，而日前公布業績兼今早見逾一年低位的友邦（1299），午後倒升，收市升0.44%，收報69.1元，是貢獻恒指升幅最大的藍籌，貢獻10點。

貿易股個別發展，申洲國際（2313）跌6.66%，收報84.05元，是跌幅最大的藍籌。萬洲（0288）跌1.66%，收報7.13元；創科實業（0669）升0.27%，收報55.55元；瑞聲（2018）跌1.29%，收報45.75元。

重磅股方面，中移動（0941）跌4.6%，收報52.9元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低47點；其後為匯控（0005）跌2.04%，收報45.7元，拖低46點。不過，騰訊（0700）收報365元，升0.38%，貢獻9點；建行（0939）升0.16%，收報6.34元，亦貢獻3點。

恒指過去5個交易日累跌8.08%或2113點，成份股全挫，表現最佳的是建行，累跌僅0.16%，其次為領展（0823）及工行（1398），分別跌0.74%及2.05%。而表現最差的是中海油（0883），累跌25.3%，其次為聯通（0762）、申洲，分別跌18.4%及18.3%。

國指過去5個交易日累跌7.71%或806點，成份股同樣全跌，表現最佳的同樣是建行，累跌0.16%，其次為郵儲行（1658）及龍湖（0960），分別跌0.81%及1.21%。而表現最差的同樣是中海油，累跌25.33%，其次為申洲及國藥控股（1099），分別跌18.3%及17.5%。

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