內地航運物流公司海豐國際（1308）公布全年業績，截至去年12月底止，純利增11.3%至2.22億美元（約17.26億港元），每股基本盈利為8.29美仙；派末期股息每股27港仙。期內航運物流業務收入錄得15.53億美元，按年升7.2%。

截至去年12月底止，集團經營68條貿易航線，包括9條通過聯合服務經營的貿易航線及26條通過集裝箱互換艙位安排經營的貿易航線，總運力約11.8萬個標準箱。

集團指出，雖然去年全球經濟增長放緩，另加上中美貿易爭端，全球集裝箱航運物流市場波動，影響了亞洲區內市場的供求，但是集團通過有效管理運力及穩定運價，採取高效率運營及低成本擴張的策略，繼續保持業績穩定增長。

展望未來，受累於新冠肺炎疫情及世界經濟增長動力不足，不穩定因素增多。不過集團認為，隨著受疫情影響的國家及地區工廠陸續開工，庫存需要得到補充，經濟活動有望出現下滑後迅速回升，因此集團會把握時機擴張。

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