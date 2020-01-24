劵商Jefferies公布環球資金流報告，截至本周三的一周（5日至12日）走勢，避險情緒進一步加大，環球貨幣市場基金錄得1360億美元（1.06萬億港元）淨買入，創歷史新高，主權債淨買入達108億美元，史上第二多，但高息債投資級別債均現走資，分別流出116億美元及62億美元，整體債券基金走資260億美元，是史上最多。

Jefferies指出，本周投資者沖向避風港（safe haven）投資，2008年國際金融風暴，環球貨幣市場基金累計吸資5380億美元資金。商品方面，本周黃金錄得21億美元，是2019年10月以來最多，能源市場亦錄得12億美元淨流入，是2015以來最多。

股市方面，投資者贖回環球股票基金，一周累計流出41億美元，交易所交易基金（ETFs）則淨流入60億美元，互惠基金亦流出100億美元，ETF表現強勁，未有顯示任何恐慌拋售跡象。個別市場當中，美股一周仍流入28億美元，即使在本周尾段時間急跌，仍可吸引適量資金買入。由於北水南下買入港股資金創新高，香港股市亦錄得41億美元資金流入。

其他報道

【A股收市】滬深兩市連跌三日 上證全周累跌近半成

【過山車】恒指午後低位反彈 暫仍跌逾800點

【選股王】全球「見熊」各國勢聯手救市 可小注騰訊、阿里等科技股

【港股收市】恒指半日跌1404點 35隻藍籌見52周低 逾一年最多

【港股見熊】黃耀宗：重貨者先減持劣質貨 撈5G及高息股

【抗疫新階段】匯豐：9個服務網點將恢復營業

【黑色星期五】沈大師：散戶宜忍手勿恐慌拋售 可伺機低撈5G股

【虛擬貨幣】比特幣曾跌至3900美元水平 見近一年低

【疫市求存】賭王四太銅鑼灣舖劈租八成兼變短租 包浩斯租作Outlet