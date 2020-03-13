道指1個月跌近8000點，步入熊市區域。不過摩根士丹利投資管理董事總經理兼高級投資組合經理Andrew Slimmon認為，疫症不會引致衰退，雖然短期內會更為困難，但相信對疫情的恐慌將會在夏天消退，將等待機會增加在市場投資。

Andrew Slimmon指出，美國經濟在疫症衝擊前處於強勢，利率暴跌帶來的按揭再融資和油價下跌可增加消費者資金，從過去的研究亦認為美國經濟經歷慘淡的第二季後在下半年再次加速，而中國和亞洲地區疫情顯示疫症高峰後快便會到達。

Andrew Slimmon認為市况不會再惡化，資產價格會迅速反彈。首先現時投資者認沽期權處於紀錄高位，是非常好的購買指標，其次現時避險過於一面倒，週期性股票不難反彈。就行業而言，財政刺激措施最受惠的是旅行、休閒、金融和零售行業，反彈幅度將會是最大。

瑞銀財富管理全球首席投資總監Mark Haefele則預期，若疫情符合其基準情景，即中國疫情持續受控且發達市場在第二季得到控制，預期年底前市場價位將較目前大幅反彈。

Mark Haefele認為，市場升勢要能維持，需要有發達市場疫情獲得控制的確切證據、 對經濟的影響明朗化，以及全球政策聯手發力。以目前缺乏上述條件，波動率亦居高不下，明顯地未來數日甚至是數週內，市場還可能繼續下行。

瑞銀建議投資者，保有適當的高評等債券，同時考慮將資金部署至動態資產配置策略，以便在這樣的市況中既保持防禦性，又能在市況好轉時增持股票頭寸。另考慮持有黃金，保持有足夠的流動性，及在地區間多元化配置。

MSCI董事總經理兼環球核心股票研究主管Dimitris Melas認為，今次市場動盪令人聯想2001年911恐襲和2008年金融海嘯後市况，股市在後來半年至一年續跌近一半，波動指數亦持續上升至見底前的數個月。他指出疫症和油價急跌已令股市跌近20%，波動指數場升至40%以上，是否歷史重演則尚待觀察。

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