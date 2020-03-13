保監局公布去年香港保險業的臨時統計數字，期內毛保費總額達到$5802億元，較2018年上升9.1%。

受社會事件影響，內地客去年第4季新造保單保費為74億元，按年跌45%，單季計則跌23.4%。危疾、終身壽險及醫療產品仍是最受內地訪客歡迎的保險產品，分別佔內地訪客新造保單57%、34%和3%。以付款模式計，約99%內地訪客新造保單為非整付保費保單，即保費非以一筆過模式支付。內地訪客去年帶來的新造保單保費為434億元，跌8.8%，佔個人業務總額25.2%。

去年長期有效業務的保費收入總額為5246億元，升9.7%，主要包括個人人壽及年金（非投資相連）業務，其保費收入為4571億元，升15.3%；個人人壽及年金（投資相連）業務，其保費收入為277億元，跌20.5%；以及退休計劃業務，其供款為338億，元，下跌19%。

期內長期業務（不包括退休計劃業務）的新造保單保費為1727億元，升6.5%：主要包括個人人壽及年金的非投資相連業務，其新造保單保費為1604億元，升11.3%；以及投資相連業務，其新造保單保費為118億元，跌32.4%。

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