恒指跌1404點，收報22904點，成交金額983億元。聯儲局緊急向市場注資15000億美元，美股短暫衝高後再大跌，最終道指收市跌近10%。當市況累積如此大的跌幅，當局還注入如此巨額資金，絕不可能還有利好兌現的沽售，惟一答案就是市場流動性枯竭，當局必須採取更激烈行動才能穩住市場。

事實上，現在不單是美股暴跌，黃金、鈀金、白銀、原油、比特幣、新興市場債券跌勢也凌厲，甚至美債在美股大跌之際也未見再轉強。筆者昨日推介兩電，今市同樣大跌，可見現在市場都要錢不要貨。今早北上資金淨流出110億元，顯示外資都爭相沽貨離場。倒是內地資金見港股跟隨外圍大跌，大舉南下抄底，淨流入超100億元。

美股VIX指數正直迫08年高位，現在歐美日韓以至新興市場股市，都是有沽盤無買盤，唯一例外是A股，相信是有國家隊大力護盤所致。現在可以做的只要等待，等市場拋售力量減退、海外疫情回穩、聯儲局注入更大規模資金。只是15000億美元也撐不住股市，究竟斬倉盤有多少、有多少企業資金鏈斷裂，實在無法判斷。

回顧08年，市場也曾像今天一樣面對流動性枯竭，但事後看也是快將見底的訊號。如果成功避過今次跌市，在股市回落了如此多之後，可考慮超小注(例如5%的資金再分幾注)逢跌便加倉。這不是去估底，也不期望會V型反彈，只是恐慌性拋售至此，小注買入也是有值博率。退一步說，各國政府和央行一定要聯手救市，否則各類資產價格持續融化，隨時會出現資產負債表式衰退，屆時經濟會被拖進漫長衰退的深淵。入市對象可以是大市，又或者騰訊（0700）、阿里（9988）等大型科技股。

張兆聰

明報首席評論員