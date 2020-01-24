環球股市急瀉之下，港股今早開市亦出現恐慌性拋售，低開1789點，跌幅達7.36%，見2015年7月08日後最大跌幅，見22519.32點，是2017年1月09日22476.35點後最低。不過，恒指低開後有資金追入，開市價已成半日最低位，跌幅曾收窄至1035點或4.26%。

恒指半日跌1404點或5.78%，報22904點，成交金額983億元；國指跌579點或5.96%，報9146點。藍籌股全跌，當中35隻見至少52周低，數目上是至少一年最多。

瑞信下調申洲國際（2313）目標價由127元降至124元，指申洲短期面對訂單進一步削減及物流成本增加的風險，將壓抑股價表現。申洲半日跌8.94%，收報82元，是跌幅最大的藍籌。申洲曾跌最多17.71%，是2008年10月27日後最大跌幅，低見74.1元，是2018年3月07日73.55元後最低。

疫情影響，貿易股全線下挫，萬洲（0288）跌7.45%，收報6.71元；申洲國際跌8.94%；創科實業（0669）跌4.96%，收報52.65元；瑞聲（2018）跌7.77%，收報42.75元；舜宇（2382）跌5.77%，收報109.5元。

金融股亦難逃一跌，昨日公布業績的友邦（1299）曾跌最多9.74%，是2011年8月5日後最大跌幅，低見62.1元，是2019年1月4日61元後最低，半日跌5.89%，收報64.75元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低141點。

市場避險情緒又升溫，10年期國債息亦重拾跌勢，跌穿0.8厘，利率期貨反映市場繼續預期聯儲局下周將會減息，預測減至0.138厘。憂慮息差收窄，匯控（0005）曾跌最多9.97%，是2016年6月24日後最大跌幅，低見42元，是2009年3月31日41.35元後最低，半日跌6%，收報43.85元；中銀香港（2388）亦跌5.25%，收報22.55元；恒生（0011）跌3.22%，收報135.4元，是跌幅最少的藍籌。

恒隆地產（0101）跌3.49%，收報16.02元，是拖低恒指跌幅最少的藍籌，拖低3點；其他地產股方面，恒地（0012）跌5.08%，收報32.7元；新地（0016）跌4.46%，收報98.5元；新世界發展（0017）跌7.46%，收報8.43元；長實集團（1113）跌7.37%，收報40.2元；信置（0083）跌6.95%，收報8.7元。

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