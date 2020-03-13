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【抗疫新階段】匯豐：9個服務網點將恢復營業

文章日期：2020年3月13日 11:43

匯豐公布，下周一起將有9 個服務網點將恢復營業。因應新型冠狀病毒的情況，滙豐早前採取預防措施，暫時關閉部分網點。不過，16個服務網點繼續暫停服務，直至另行通知，其他網點的營業時間和服務維持不變。

匯豐指，客戶於期內如需使用銀行服務，可以前往其他網點，或使用網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。匯豐將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施或調整服務。

9個將恢復營業的服務網點

分行及卓越理財中心

 

名稱

地址

彌敦道238 號分行及卓越理財中心

佐敦彌敦道238 1 1-2 號舖

香港仔卓越理財中心

香港仔中心第4 期地下1 號舖

荃新天地分行及卓越理財中心

荃灣楊屋道1 號荃新天地高層地下6971 號舖及地下21-22 號舖

東港城分行及卓越理財中心

將軍澳重華路8 號東港城108 號舖

港運城分行

北角英皇道500 號港運城131-132

禮頓道卓越理財中心

銅鑼灣禮頓道26 號凱基商業大廈地下及1

始創中心分行

彌敦道750 號始創中心2 218

 

中小企中心

名稱

地址

灣仔告士打道滙豐中小企中心

灣仔告士打道88 6

沙田滙豐中小企中心

沙田鄉事會路138 號新城市中央廣場1

15 1516-1517

 

 

 

 

 