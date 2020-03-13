匯豐公布，下周一起將有9 個服務網點將恢復營業。因應新型冠狀病毒的情況，滙豐早前採取預防措施，暫時關閉部分網點。不過，16個服務網點繼續暫停服務，直至另行通知，其他網點的營業時間和服務維持不變。

匯豐指，客戶於期內如需使用銀行服務，可以前往其他網點，或使用網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。匯豐將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施或調整服務。

9個將恢復營業的服務網點

分行及卓越理財中心

名稱 地址 彌敦道 238 號分行及卓越理財中心 佐敦彌敦道 238 號 1 樓 1-2 號舖 香港仔卓越理財中心 香港仔中心第 4 期地下 1 號舖 荃新天地分行及卓越理財中心 荃灣楊屋道 1 號荃新天地高層地下 69 及 71 號舖及地下 21-22 號舖 東港城分行及卓越理財中心 將軍澳重華路 8 號東港城 108 號舖 港運城分行 北角英皇道 500 號港運城 131-132 號 禮頓道卓越理財中心 銅鑼灣禮頓道 26 號凱基商業大廈地下及 1 樓 始創中心分行 彌敦道 750 號始創中心 2 樓 218 舖

中小企中心