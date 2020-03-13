【抗疫新階段】匯豐：9個服務網點將恢復營業
文章日期：2020年3月13日 11:43
匯豐公布，下周一起將有9 個服務網點將恢復營業。因應新型冠狀病毒的情況，滙豐早前採取預防措施，暫時關閉部分網點。不過，16個服務網點繼續暫停服務，直至另行通知，其他網點的營業時間和服務維持不變。
匯豐指，客戶於期內如需使用銀行服務，可以前往其他網點，或使用網上理財、流動理財、電話理財或就近之自助銀行服務終端機。匯豐將繼續密切監察情況，並適時考慮採取其他措施或調整服務。
9個將恢復營業的服務網點
分行及卓越理財中心
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名稱
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地址
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彌敦道238 號分行及卓越理財中心
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佐敦彌敦道238 號1 樓1-2 號舖
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香港仔卓越理財中心
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香港仔中心第4 期地下1 號舖
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荃新天地分行及卓越理財中心
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荃灣楊屋道1 號荃新天地高層地下69及71 號舖及地下21-22 號舖
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東港城分行及卓越理財中心
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將軍澳重華路8 號東港城108 號舖
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港運城分行
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北角英皇道500 號港運城131-132 號
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禮頓道卓越理財中心
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銅鑼灣禮頓道26 號凱基商業大廈地下及1 樓
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始創中心分行
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彌敦道750 號始創中心2 樓218 舖
中小企中心
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名稱
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地址
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灣仔告士打道滙豐中小企中心
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灣仔告士打道88 號6 樓
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沙田滙豐中小企中心
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沙田鄉事會路138 號新城市中央廣場1 座
15 樓1516-1517 室