環球股市急瀉，港股迎來「黑色星期五」，恒指裂口低開逾1700點，連23000點水平亦一度失守，一眾散戶難免心驚膽顫。人稱沈大師、訊匯證券行政總裁沈振盈呼籲散戶現階段可「捱住」先，不宜恐慌拋售。

沈大師指，美股連日暴跌，環球恐慌情緒高漲，港股亦因而受累，但相比起美股，港股跌幅仍不算大，現時港股已跌至近年低位，理論上會出現技術性反彈。另一方面，雖然新冠肺炎疫情於全球持續擴散，但反觀中國疫情似乎有受控的跡象，故港股走勢不必睇得太淡。

沈大師認為，現時投資者不妨「忍一忍手，Hold住先，不要太心急低位沽貨，因為市場籠罩恐慌情緒時，小投資者好易受氣氛影響而出貨」。沈大師又教路，「我覺得無須太擔心，就算你真係驚，都等個市連續幾日出現反彈，大市重回理想水平，才考慮減磅或調配，如在現時大市最壞的情況下做止蝕或清售，係好易『出事』，你在低位沽貨，之後買唔番。」

至於後市走勢，沈大師坦言「無人知道最後低位會去到幾多，但我認為現時水平係『抵買』，值得作長線吸納。」沈大師建議，現時可考慮買入之前強勢但近期股價低水的股份，例如5G概念股，值博率較高。

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