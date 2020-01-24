恒指今早低開1789點或7.37%，跌幅是2015年7月08日後最大，開市報22519點，點數見2017年1月09日22476.35點後最低，成交金額51億元；國指今早低開719點或7.4%，報9006點。

藍籌全跌，貿易股重挫申洲國際（2313）跌16.1%，報75.55元，是跌幅最大的藍籌。萬洲（0288）跌11.72%，報6.4元；申洲國際（2313）跌16.1%，報75.55元；創科實業（0669）跌15.16%，報47元；瑞聲（2018）跌9.92%，報41.75元；舜宇（2382）跌13.43%，報100.6元。

重磅股匯控（0005）跌9.97%，報42元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低229點。跌幅最少的是九龍倉置業（1997）跌2.8%，報33元，同時，亦是拖低恒指跌幅最少的藍籌，拖低3點。

復牌不足一年的酷派集團（2369）發盈喜，估計去年純利約1億至1.2億元，對比2018年則為4.11億元虧損。昨日酷派被偷步炒上，升5.1%，收報0.228元。開市報0.23元，升0.87%。

華潤置地（1109）公布今年2月營運數據，總合同銷售金額約54.7億元（人民幣、下同），按年減少39.3%，總合同銷售建築面積亦下跌31.5%至約34.2萬平方米，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別為41.8億元及27.9萬平方米，分別按年減少22.9%及 25.2%。潤地跌9.36%，報31元；碧桂園（2007）跌9.72%，報8.73元；中海外（0688）跌8.7%，報23.6元。

彭博報道指，泰國商務部在昨日（11日）對阿里巴巴（9988）旗下東南亞網購平台Lazada的三個商家及平台泰國的CEO採取法律行動，以打撃平台上外科口罩售價過高的問題。泰當局發現，平台上有三家商店出售口罩的平均價格在22泰銖至26泰銖（5.4至6.4港元）之間。一旦罪名成立，最高可面臨長達7年的監禁及最高14萬泰銖（約3.44萬港元）的罰款。阿里巴巴（9988）開市報178.8元，跌5.3%。騰訊（0700）開市報336元，跌7.59%；美團（3690）開市報84.5元，跌6.94%。

內地汽車工業協會公布，上月受新冠肺炎疫情的嚴重影響，汽車行業的產銷出現大幅下滑，以乘用車銷售跌幅尤其明顯。上月內地汽車總產量為28.5萬輛，按年跌79.8%；銷量則為31萬輛，按年跌79.1%，當中乘用車的銷量錄得22.4萬輛，按年跌81.7%；產量則達19.5萬輛，按年跌82.9，高過整體汽車產銷的跌幅。汽車股向下，吉利汽車（0175）開市報11.18元，跌12.66%；比亞迪股份（1211）開市報39元，跌6.47%；華晨中國（1114）開市報5.67元，跌10.99%；廣汽集團（2238）開市報7.91元，跌5.95%；東風集團股份（0489）開市報5.68元，跌5.65%；長城汽車（2333）開市報5.08元，跌3.05%；北京汽車（1958）開市報3.3元，跌2.37%；慶鈴汽車股份（1122）開市報1.5元，跌1.96%。

燁星集團（1941）煜盛文化（1859）上市，燁星膺今年「超購王」，招股價則定為1.56元，接近上限1.58元定價。煜盛文化招股價2.26元。燁星開市報1.47元，較招股價跌5.7%。煜盛文化開市報2.26元，無升跌。

惠理集團（0806）公布，截至去年12月底止全年業績，純利5.13億元，按年增長1.24倍，每股基本盈利27.7仙，派末期股息9仙及特別股息13仙，共派22仙，去年全年只派末期息6仙。開市報3.47元，跌6.2%。