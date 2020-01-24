疫情全球擴散，美股重挫，港股ADR亦跌1109點或4.78%，報23199點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌6.53%，折合報339.85元；匯控（0005）跌4.77%，折合報44.43元；建行（0939）跌3.2%，折合報6.13元。

今日焦點股份可留意：

環球股市重挫，重磅股勢必受壓。匯控ADR更曾跌穿44元。

復牌不足一年的酷派集團（2369）發盈喜，估計去年純利約1億至1.2億元，對比2018年則為4.11億元虧損。昨日酷派被偷步炒上，升5.1%，收報0.228元。

華潤置地（1109）公布今年2月營運數據，總合同銷售金額約54.7億元人民幣，按年減少39.3%，總合同銷售建築面積亦下跌31.5%至約34.2萬平方米，權益合同銷售金額及權益合同銷售建築面積分別為41.8億元人民幣及27.9萬平方米，分別按年減少22.9%及 25.2%。

彭博報道指，泰國商務部在昨日（11日）對阿里巴巴（9988）旗下東南亞網購平台Lazada的三個商家及平台泰國的CEO採取法律行動，以打撃平台上外科口罩售價過高的問題。泰當局發現，平台上有三家商店出售口罩的平均價格在22泰銖至26泰銖（5.4至6.4港元）之間。一旦罪名成立，最高可面臨長達7年的監禁及最高14萬泰銖（約3.44萬港元）的罰款。

內房億達中國（3639）執行董事陳東輝上月被公安拘留，一度引發公司技術上未能償還本金總額不多於約45.79億元人民幣的貸款。億達中國發公告指，董事會仍未能與陳東輝取得聯絡，且尚未取得有關拘留的任何進一步資料，所以已議決暫停陳東輝作為執行董事的所有行政及執行職責及權力，即時生效，直至另行通知。

內地汽車工業協會公布，上月受新冠肺炎疫情的嚴重影響，汽車行業的產銷出現大幅下滑，以乘用車銷售跌幅尤其明顯。上月內地汽車總產量為28.5萬輛，按年跌79.8%；銷量則為31萬輛，按年跌79.1%，當中乘用車的銷量錄得22.4萬輛，按年跌81.7%；產量則達19.5萬輛，按年跌82.9，高過整體汽車產銷的跌幅。

燁星集團（1941）煜盛文化（1859）上市，燁星膺今年「超購王」，招股價則定為1.56元，接近上限1.58元定價。煜盛文化招股價2.26元。

惠理集團（0806）公布，截至去年12月底止全年業績，純利5.13億元，按年增長1.24倍，每股基本盈利27.7仙，派末期股息9仙及特別股息13仙，共派22仙，去年全年只派末期息6仙。

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