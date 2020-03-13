恒指昨日再跌922點，收報24,309點，成交金額1522億元。市場對特朗普應對新冠狀病毒肺炎感到失望，美股以持續大跌作回應，並且正式創出由高位下跌20％、步入技術熊市的最快紀錄，就連股神巴菲特也感慨地說，他活了89歲也沒有見過這種市况。港股亦由高位跌逾20％同樣見熊，恒指跌破2018年低位，短線將測試24000點關口。股市跌了這麼多，其實很多股票都可以小注博反彈，但市場已完全沒有建議博反彈的聲音，這可能是一個微小的利好信號。而從中長線全球趨於零息來看，現價仍有達3.8厘股息率的兩電有低吸價值。

全球股市崩盤，觸發點顯然是特朗普令全球投資者看不到希望。特朗普的強項是談判、交易，並不是做實業或實事的人，更不善於應付緊急危機。面對來自武漢的新冠肺炎，雖然很快就決定封關，為美國爭取了一些時間；但不少國家，包括美國盟友都害怕得罪中國，未有果斷封關而鑄成大錯。日本、韓國、歐洲都是如此失守，最終也曲線地殺進美國國土。如果在初期便以台灣、香港的方式抗疫，應能大幅減低疫情散播。但特朗普卻又輕視疫情，未有及時採取強力隔離圍堵措施，最終也像歐日韓般，成為新一個嚴重疫區。

市場對特朗普應對疫症表現失望

白宮的救市思維是逼迫聯儲局減息，以為此舉萬試萬靈，股市其後真的快速V形反彈。但有正常智慧的人都知這不是重點，甚至針對企業現金流、償債壓力的措施也作用不大，事關大家要的是看到能令疫情見頂或可能見頂的措施。結果美英緊急減息半厘無效，多國宣布追加財政預算抗疫也無效。同時礙於中國以外國家大多重視法治、人權，加上民眾輕視疫情，防疫措施一直落後於形勢，近期意大利才決定「鎖國」，但一切已經太遲，至少對經濟已造成巨大衝擊。美國向歐盟實施30日封關，令情况更加雪上加霜。全球衰退已是投資市場的基本假設，股市也缺乏買盤支持。

衰退難免 惟美股市盈率跌至16倍

跌市要冷靜，大跌市更要避免情緒化。衰退已無可避免，也會有後續連鎖反應，例如信貸市場會受壓，更多差勁的經濟數據和企業盈利等。但回顧過去30年，市場經歷了波斯灣戰爭、墨西哥披索危機、亞洲金融風暴、LTCM倒閉、科網泡沫爆破、金融海嘯、歐債危機等，但大致上，每當標普500指數預測市盈率回落至15倍水平入市，往後的回報多不俗。主要的例外是金融海嘯後的數年，企業仍未擺脫困局便遇上歐債危機，市况在低位徘徊了幾年。現時預測市盈率已回到16倍，若美股進一步下跌，應該會有不俗的支持。

極度恐慌 公用股或錯價

全球股市正以每日達5%的速度回落，氣氛極度恐慌，這種跌勢一定會將大量股份錯誤定價，本港公用股是其中之一。

以中電（0002）和港燈（2638）為例，現時股息率達到3.8厘水平，與美國10年期債券差距處於歷史最高水平。短線資金流出港股，公用股也面對沽壓，但中長線角度來看，在全球債息趨零之下，仍能提供近高達3.8厘兼且穩定的股息回報是非常吸引的。當市場開始回穩後，筆者相信會有買盤湧入，趁現在市况混亂會是低吸的機會。

[張兆聰 還看今朝]