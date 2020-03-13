歐美疫情繼續惡化，引發全球多國股市跌停市，包括美股亦是本周第二次跌停，美國聯儲局宣布準備下個月向市場投放超5萬億美元流動性，刺激道指在低開1368點後，曾收窄跌幅至715點，但尾市跌幅再度擴大，最多曾跌2398點或10.18%。美股三大指數重挫，是1987年「黑色星期一」以來最差，標普500指數進入熊市，抹去自2018年底以來的所有升幅，結束了持續11年的牛市。

道瓊斯工業平均指數收跌2352點，跌幅9.99%，報21200點。標普500指數收跌260點，跌幅9.52%，報2480點。納斯達克綜合指數收跌750點，或9.44%，報7201點。

道指成份股全跌，波音跌18.1%，報154.84美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低232點，而輝瑞跌6.68%，報30.02元，拖低道指14點。

科技股方面，蘋果收市報248.23元，跌9.87%，谷歌母公司Alphabet收市報1111.55元，跌8.2%，亞馬遜收市報1676.61元，跌7.92%，Facebook收市報154.47元，跌9.26%。

歐洲STOXX 600指數收跌11.48%，報294點。德國DAX指數收跌12.24%，報9161點；法國CAC 40指數跌12.28%，報4044點；英國富時100指數收跌10.88%，報5237點。