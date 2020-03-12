【股災大流行】歐央行維持利率不變 加大量寬和流動性工具
文章日期：2020年3月12日 20:58
歐洲央行的議息會議，出乎意料未宣布進一步減息，存款利率維持在負0.5厘不變。不過為應對疫情可能帶來的經濟衝擊，歐央行宣布採取一系列貨幣政策措施，包括額外進行更多的長期再融資操作（LTRO），為歐元區金融系統提供更多即時流動性。央行未有減息，刺激歐元一度有所回升，但兌美元仍跌0.4%左右。
歐央行強調，未看到貨幣市場緊張，或銀行體系流動性短缺的迹象，但新措施將在必要時為金融系統帶來支持。額外的LTRO將通過固定利率招標程序進行，利率相當於存款工具的平均利率。這些LTRO操作將以優惠條件提供流動性，與第三期長期再融資操作（TLTRO III）互補。
TLTRO III則將在2020年6月至2021年6月期間，提供更優惠的利率。這些措施將支持銀行向最受疫情影響的中小企提供貸款。TLTRO III的利率，將較歐元體系主要再融資操作所採用的平均利率低0.25厘。此外，在今年底前，歐央行將額外增加1200億歐元（1萬億港元）的淨資產購買額度，以購入更多私人企業債務。加上現有的資產購買計劃，務求為實體經濟提供更有利的融資條件。
歐洲股市在歐央行公布議息結果後跌幅擴大，德國DAX指數跌逾7%；英國富時指數跌6.8%；美股道指期貨跌逾1200點。
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