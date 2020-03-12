歐洲央行的議息會議，出乎意料未宣布進一步減息，存款利率維持在負0.5厘不變。不過為應對疫情可能帶來的經濟衝擊，歐央行宣布採取一系列貨幣政策措施，包括額外進行更多的長期再融資操作（LTRO），為歐元區金融系統提供更多即時流動性。央行未有減息，刺激歐元一度有所回升，但兌美元仍跌0.4%左右。

歐央行強調，未看到貨幣市場緊張，或銀行體系流動性短缺的迹象，但新措施將在必要時為金融系統帶來支持。額外的LTRO將通過固定利率招標程序進行，利率相當於存款工具的平均利率。這些LTRO操作將以優惠條件提供流動性，與第三期長期再融資操作（TLTRO III）互補。

TLTRO III則將在2020年6月至2021年6月期間，提供更優惠的利率。這些措施將支持銀行向最受疫情影響的中小企提供貸款。TLTRO III的利率，將較歐元體系主要再融資操作所採用的平均利率低0.25厘。此外，在今年底前，歐央行將額外增加1200億歐元（1萬億港元）的淨資產購買額度，以購入更多私人企業債務。加上現有的資產購買計劃，務求為實體經濟提供更有利的融資條件。

歐洲股市在歐央行公布議息結果後跌幅擴大，德國DAX指數跌逾7%；英國富時指數跌6.8%；美股道指期貨跌逾1200點。

其他報道

【股災大流行】美股3大期指跌停 本周第二次

【新冠肺炎】販賣貴價口罩 泰商務部狀告阿里旗下Lazada

【停職】執董上月被公安拘留 億達中國：暫停其職權至另行通知

【汽車銷情】內地2月乘用車銷售大跌8成

【反高潮】新超購王燁星暗盤升2% 每手帳賺不足百元

【5G前夕】和記電訊MO+突推平價4G無限plan 月費138元

【疫市獲批】騰訊Switch Mario遊戲獲批

【業績解畫】白德利：太地已向租戶提供紓困措施 寫字樓近滿租

【公司業績】惠理全年多賺1.24倍 末期連特別息共22仙

【疫境挑戰】施銘倫：料太古上半年虧損 續承諾在港投資

【人事變動】匯豐委任欣格雷為亞太區財管及個人銀行業務主管

【港股收市】新冠「大流行」 環球股市重挫 恒指跌922點 成交急增

【專欄】胡錫進拆解A股跑贏之謎

【資金很誠實】北水淨流入港股127億 破紀錄