太古地產（1972）常務董事兼行政總裁白德利表示，集團的零售商場及酒店業務受到新冠肺炎影響而受到打擊，已經著手採取措施和租戶合作，提供紓困措施，期望情況有所好轉。去年度集團受惠於出售多項非核心物業，得以套現資金用作再投資，及令財務處於良好狀態，並且足以支持今年的發展計劃。當前集團未有新的出售非核心物業計劃，但是若遇到好的建議，不排除會考慮再售非核心項目。

在香港市場方面，白德利稱，寫字樓幾近全面出租，亦在當前市況下，會與租戶尋求雙贏的方案，目前未見出現租務表現有明顯受壓情況。隨著寫字樓去核心化，令灣仔、鰂魚涌太古坊及租戶受惠，他們更見到若干銀行及律師行租客遷往太古坊。集團旗下位於鰂魚涌的太古坊二座，有望在明年底、後年初落成並對外招租。樓市方面，他雖然見到有少許調整，但是有見住宅供應保持有限供應，需求維持健康，加上息口保持低水平，因此對樓市保持長遠樂觀的看法。集團更已經在黃竹坑、柴灣與伙伴合作，亦在灣仔永豐街取得土地儲備去發展。

白德利又指，太地有興趣參與大灣區市場的發展，並且已經在廣州及香港開展業務，亦在深圳開設辦事處去審慎地評估發展機會。在內地方面，他們亦不停發展，當中會部署在上海推出前灘太古里，亦計劃在今年第四季將北京太古里西延部份開業。在亞洲地區市場內，太地除在新加坡推出首個住宅發展項目，亦正於印尼雅加達開發首個住宅項目，最近更已經在越南開設辦事處，在當地物色發展機會。