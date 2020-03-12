太古A（0019）主席施銘倫今午在業績發佈會上表示，當前在香港及環球面對挑戰，加上旗下國泰航空（0293）面對的情況尤為嚴峻，今年集團上半年亦難免會遇到虧損。集團在港營運150年，他指，就算目前未有就派發特別息作出考慮，也會在今年下半年推展不同的活動誌慶，並繼續承諾在港投資。

施銘倫表示，即使往來香港航班減少，但是太古旗下港機工程的機庫維修及廈門的維修業務仍然表現強勁。內地的飲料業務一度受疫情影響，但是目前大部份生產設施已復產，消費趨向正常，並且由低點起復蘇。只是因應國泰預告上半年會有巨額虧損，加上搭客、貨運均見受壓，因此預期太古本身也會受到拖累，致今年上半年度也會預期出現虧損。

持續虧損的海洋服務方面，過去幾年太古已經着手採取措施，去削減成本、出售舊有及效率欠佳的船隊，較早前已見再受惠於油氣開採活動復甦，但是礙於油價近期出現較大變化，他們亦難以說明最終對有關業務的影響。無論如何，集團因應面對不明朗的因素，會視乎盈利狀況而去派息，今年已維持向股東派息，至於今年集團在港已踏入150周年誌慶，目前他們未見有特別的派息情況，但是肯定在下半年有連串活動紀念。

記者：陳偉燊

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