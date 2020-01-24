世衛(WHO)宣布俗稱武漢肺炎的新冠病毒疫情，已發展為大流行病，加上美國禁止來自歐洲的旅客入境美國，環球股市暴瀉，泰國SET指數更因跌10%而觸發停市機制，是08年10月以最大跌幅，日韓台股市亦挫逾3.8%，歐洲開市後亦重挫，德國DAX跌逾5%，美股三大指數期貨跌逾3.9%。

恒指今早低開573點後，最多曾挫1113點或4.4%，低見24117點，是2017年4月24日23958.18點後最低。恒指收市跌922點或3.66%，報24309點，成交金額1522億元，較上日增加35.13%，是2020年3月09日1696.44億元成交後最多；國指跌344點或3.42%，報9725點。

藍籌股全線挫，交行（3328）跌1.61%，收報4.88元，已是跌幅最少的藍籌，跌幅最大的是創科實業（0669）跌9.55%，收報55.4元。

友邦（1299）今早公布遜預期業績，收市跌4.44%，收報68.8元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低111點。

雖然總理李克強昨日在國常會上強調了對股份制商業銀行降准，不過，內銀股仍要下跌，工行（1398）跌2.23%，收報5.25元；建行（0939）跌1.86%，收報6.33元；交行（3328）跌1.61%，收報4.88元；中行（3988）跌2.28%，收報3元。

中國汽車工業協會公佈，2月份對經銷商的乘用車銷量為22.4萬輛，按年下降81.7%。汽車股普遍向下，吉利汽車（0175）收報12.8元，跌4.48%；比亞迪股份（1211）收報41.7元，跌5.12%；華晨中國（1114）收報6.37元，跌4.78%；廣汽集團（2238）收報8.41元，跌3%；長城汽車（2333）收報5.24元，跌3.14%。

美國禁止歐洲旅客入境，新秀麗（1910）曾挫19.06%，是上市後最大跌幅，跌至7.94元，見上市後新低。

航空股亦下跌，國航（0753）收報6.37元，跌2.75%；南航（1055）收報4.11元，跌4.86%；東航（0670）收報3.33元，跌3.2%。國泰（0293）再減航班，收報9.77元，跌4.03%。

油價下跌，紐約期油報31.4元，跌4.79%；布蘭特期油報34.02元，跌4.95%，石油股續跌，中海油（0883）跌8.33%，收報7.81元；中石油（0857）跌6.23%，收報2.56元；中石化（0386）跌4.18%，收報3.67元。

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