人人都該擁有言論自由，我們珍惜發哨子的和吹哨子的，可能習總也知道昨日的公眾號變了天，但不要緊的，這個國家的人記性不好，無論是李文亮還是艾芬，一兩年後都變成洛陽記者李翔一樣，沒有人認識。但就只有A股市場，是連哨子都不能碰的。今天環球市場再次大冧市，上證守住1.5%的跌幅，相當受控。

國家級KOL胡錫進不是財經記者出身，但對A股仍有精闢見解。他說，中國股市在全球金融海嘯中有了一個「獨立的信心支點」，除了因為中國的疫情「得到控制」，還因為中國市場形成了一個信念，這個信念就是「中國的體制性力量會與那些風險強勁對沖，風險雖大，但這個力量更強」。

我不知道大家會怎樣解讀「中國的體制性力量」，簡單而言我認為等於「對國家隊有信心」。從以往的經驗看，每每A股遇上沽壓，總有國家隊出手護盤。他們可以是在明的，直接申報中央匯金持有多少股票；但也可以在暗，大家偶然看一看上證或人民幣的走勢，自然會心微笑。

但如果單單是國家隊在奮力護盤，可能不足以形成「中國的體制性力量」。當國家隊屢次出手，A股無論面對風高浪急，總穩住在某個點之上，大家就會「相信政府」，而對政府的信任，就轉化為力量，即是連自己也當起「護盤手」了，或許有時不需要國家隊出手，單是市場對國家隊的信心和預期，已足夠穩住股市。

這就是「中國的體制性力量」形成的原因，而在組成這群力量前，必需要把不屬於這個體制，或者不信任這個體制性力量的人，踢出體制以外，或者簡單一點，不許他們說話。所以，羅家聰自然不能再在交銀做末日博士，大家要想被中國財經報道引述，就要學習李大霄。

「我要言論自由」？不要貽笑大方了，連股市都沒有的東西，不可能讓整個國家都擁有。而我相信，經驗今次疫情後，「中國的體制性力量」會延伸至整個社會的任何一環，每個普通人都必需對國家擁有「信心支點」。大家努力把艾芬的訪問改個方式發出去吧，只要風一吹，「我們都是李文亮」，湮沒在時代浪潮中，剩下的就只有「體制性力量」。

文濤

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