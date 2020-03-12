屈臣氏公布由其顧客體驗研究團隊WISE進行的全球健康調查，團隊於亞洲及歐洲共10個市場訪問逾5500名年齡介乎15至60歲的顧客，結果發現快樂程度越高的人，身心亦更健康。

調查結果顯示，日常生活經常展露笑容的受訪者，對自身健康的評分往往較高，有91%受訪者認同微笑能為健康帶來很多益處，但只有66%受訪者認爲自己笑得足夠，又指出日常生活壓力令他們難以展露歡顔。調查發現，全球人口中，相對其他較成熟年齡層，例如Y世代、X世代及嬰兒潮世代，Z世代笑得較多，亦活得更快樂，他們亦傾向認為自己是較健康的一群。

調查根據受訪者對自身健康狀況及其健康知識為評分，從而得出「全球健康指數」為65%，各個市場中，荷蘭的全球健康指數排名最高，香港排行第九，只有49%，泰國的排名最低。

調查發現，有87%及84%受訪者認為家庭及健康是人生最重要範疇，另外有33%及32%受訪者就認為財富及金錢最重要。屈臣氏集團首席營運總監及屈臣氏（亞洲及歐洲）行政總裁倪文玲表示，如果今次調查延遲兩個月至今年2月進行，相信有更多受訪者會將家庭和健康放在人生首位。雖然集團大部分人都不是能夠幫助患者或研發疫苗的醫療專家，但是只要多微笑、多做運動，人人都可以活出健康。

屈臣氏指出，全球外科口罩及消毒產品等衛生用品市場供應緊張，令價格持續上升，弱勢社群難以負擔，這種全球現象為弱勢社群帶來巨大壓力，長遠可導致健康問題。為了應對新冠肺炎疫情，屈臣氏各個業務單位均向有需要人士捐贈口罩，包括在港為體弱多病、較易受疫情影響的長者捐贈15萬個外科口罩。

調查中有逾八成受訪者認為充足睡眠、 均衡飲食和恆常運動有助保持健康，但其中四成人表示未能做到，亦有60%受訪者對服用維他命及膳食補充品來改善健康狀況感興趣。

屈臣氏指出，去年有10億顧客曾光顧購買保健產品，健康類別產品銷售額按年增長11%，購買保健產品的顧客光顧集團旗下店舖的次數平均每年超過10次，消費額比一般顧客高出近80%。集團數據顯示，全球越來越多顧客傾向購買及服用維他命和營養補充劑改善健康，銷售額按年增長12%。