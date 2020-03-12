新冠肺炎今年1月起自武漢爆發，蔓延中港蔓延，友邦（1299）首席執行官兼總裁黃經輝表示，中國的社區封鎖影響代理與客戶會面，雖然該行在網上銷售做得不錯，但不能完全取代面見銷售，對銷售有明顯但短期的影響。代理已經積極將業務移到網上進行，最近一至兩個星期有六成在中國的銷售額是在網上完成，四成是面對面進行，代理招聘、業務會議等業務亦已可在網上進行。

黃經輝表示，長遠推動該行增長的動力，包括中國市場開放、低保險滲透率、財富增長、中產人口增長等因素仍然存在。他指該行過去亦經過不同的經濟周期，有信心行業可以克服問題，通過推動電子化，更有助日後降低成本。

友邦去年底申請將旗下上海辦事處改建為子公司，黃經輝指獲批准後該行才可申請在其他省份開設新業務，目前申請進度良好，認為疫情不會影響申請進程。該行在中國的員工，本周已全數回到辦公室工作。

香港保監局早前已開放無需與客戶會面下銷售扣稅年金，友邦區域首席執行官陳榮聲指，業界正進一步與保監局商討准許更多產品遙距銷售，討論需要一定時間。他指該行有10隻不需進行財務分析的產品已在網上銷售，不過長期、有現金價值的保險產品應以與客戶會面銷售。至於索賠，他指武漢肺炎不是危疾保障範圍，醫療保險則保障相關治療，見不到相關索償有明顯上升。

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