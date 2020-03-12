太古A（0019）公布，截至去年12月底止全年業績，純利90.07億元，按年倒退62%，每股基本盈利6元，B股每股基本盈利1.2元，派第二次中期股息1.65元。太古B（0087）每股基本盈利2.37元，派第二次中期股息0.33元。

撇除兩個年度重大的非經常性項目後，集團的經常性基本溢利72.21億元，按年下跌3.06%，國泰航空（0293）業績倒退是導致此減幅的主要原因。

期內，收益增長1%至856.52億元。旗下港機集團去年錄得應佔溢利8.25億元，按年下跌16.92%。

展望將來，集團在2020年面對本地及全球重大的挑戰，香港和中國內地的業務受到新型冠狀病毒疫情的不利影響，國泰航空所面對的影響尤其嚴重，預計集團於今年上半年將錄得經常性虧損。

太古地產（1972）公布，截至去年12月底止全年業績，純利134.23億元，按年倒退53%，每股基本盈利2.29元，派第二次中股息0.59元，較去年同期0.57元減少3.51%。

撇除投資物業估值變動後，集團去年股東應佔基本溢利按年增加1.38倍至241.3億元。經常性基本溢利增加1.49%至76.33億元，增幅主要反映來自中國內地物業投資的基本溢利上升。

期內，收入減少3%至142.22億元。來自物業投資的經常性基本溢利上升3%，中國內地和美國的物業組合以及香港的辦公樓組合錄得滿意增長。去年租金收入總額122.71億元，按年減少1.27%。

太古地產表示，展望新型冠狀病毒肺炎疫情對我們在香港和內地的零售投資物業及酒店業務帶來不利影響。預計今年的零售物業及服務式住宅租金收入將會下降；個別零售租戶會因應其業務狀況獲提供暫時性租金支援。公司酒店的入住率和收入大幅下跌。在不影響與租戶及其他顧客長期關係的情況下，將盡可能節省成本。

在香港，由於社會事件、經濟的不確定性以及新型冠狀病毒肺炎疫情的影響，市場對住宅物業的需求轉弱。香港的土地供應短缺及房屋供應有限，加上利率偏低，預計在中長期市場對住宅的需求維持堅穩。

太古A半日收報62.6元，下跌3.99%；太古B收報10.06元，下跌3.82%；太古地產收報21.8元，下跌5.42%。

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