世衛組織(WHO)宣布將俗稱武漢肺炎的新冠肺炎疫情，已發展為大流行病，加上美國總統特朗普宣布禁止來自歐洲的旅客入境美國，引發環球資金避險，金價、日圓向上、美債息下跌，美股期貨、亞股急跌。恒指今早低開573點後，最多曾跌1113點或4.41%，是2020年3月09日後最大跌幅，低位24117.94點，是2017年4月24日23958.18點後最低。以去年4月15日高位30280點起計，跌至今日低位24117點計，累跌20.3%，踏入熊市。

恒指半日跌962點或3.81%，報24269點，成交金額829億元；國指跌383點或3.81%，報9687點。

環球股市避險。穆迪首席經濟學家Mark Zandi指，特朗普提出的措施遠不及避免經濟下滑所需，極其量可能也就是正負相抵。一些減輕稅負舉措的利好已被歐洲赴美旅行禁令的利空所抵消。美股三大指數期貨現跌逾4.3%，金價升0.18%，十年期國債息跌至0.7585厘，日股跌5.3%、韓股跌5.15%、台股跌4.5%、澳股跌7.2%。

50隻藍籌全部下跌，公布遜預期業績，兼確認受到低息及疫情影響的友邦（1299）跌5%，收報68.4元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低125點。創科實業（0669）跌9.71%，收報55.3元，是跌幅最大的藍籌，神華（1088）跌1.45%，收報13.6元，是跌幅最少的藍籌，及是拖低恒指跌幅最少的藍籌，拖低2點。

HKTVmall母企香港電視（1137）副主席兼行政總裁王維基在LinkedIn發文招攬零售商戶，更特別提到計劃邀請12間商場營運實體店商戶共同合作，參與商戶可享有6.5%超級特惠佣金，簽訂短期合約，4月15日到5月31日在HKTVmall上開設網店，參加平台5月的感謝祭，圓方、海港城、時代廣場均「榜上有名」。香港電視收報4.17元，跌4.14%。

美國宣布針對歐洲旅客措施，拖累環球股市急挫，新秀麗（1910）最多曾挫18.65%低見7.98元，跌幅及價格均是上市以來最低。收市跌17.2%，報8.12元。

海底撈（6862）公布，由於近期疫情有所緩解，內地首批部分門店將於明日（12日）起恢復營業，其餘中國大陸地區門店就會根據門店所在地的疫情，分批恢復營業。海底撈（6862）收報32.65元，跌5.09%，另一隻火鍋股九毛九（9922）收報9.3元，跌2.52%。

外電報道，Adidas表示由於新冠肺炎影響到其中國銷售額大跌，預計內地首季銷售額將下降最多10億歐元，營運利潤將下降4億至5億歐元。體育用品股普遍下跌，安踏（2020）收報60.1元，跌6.39%；李寧（2331）收報20.35元，跌6.22%；361度（1361）收報1.29元，跌0.77%；特步（1368）收報2.76元，跌4.83%；滔搏（6110）收報9.04元，跌4.84%。

SOHO中國（0410）指，注意到有關公司潛在交易的報道，並確認正與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，其可能導致也可能不會導致就公司的全部已發行股份作出全面要約。半日收報4.32元，升5.3%。

其他內房股普遍向下，綠城中國（3900）收報9.56元，跌6.09%；時代中國（1233）收報13.32元，跌5.26%；龍光地產（3380）收報12.64元，跌4.82%寶龍地產（1238）收報5.44元，跌4.56%；恒大（3333）收報15.7元，跌4.5%，跌幅較大。藍籌內房亦向下，潤地（1109）跌4.11%，收報33.85元；碧桂園（2007）跌3.88%，收報9.65元；中海外（0688）跌3.41%，收報25.5元。

保誠（2378）公布，截至去年12月底止全年業績，經調整經營溢利53.1億美元，上升20%。半日收報119元，跌10.3%。

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