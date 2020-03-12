恒指跌962點，收報24269點，成交金額829億元。特朗普在社交網站發文表示，準備動用聯邦政府所有必要資源應對新型冠狀病毒疫情，這與他周一揚言大規模刺激減稅措施有很大落差，美股昨晚暴跌後，今早亞洲時段期貨交易再度停5%觸發熔斷機制，全球股市都無法止跌，但A股仍然相對抗跌，惟一直領升大市的科技股持續向下，由高位下跌30%後依然反彈乏力。

港股今早一度跌逾千點，全市下跌股市近1500隻，創52周低位的股份接近400隻，已全面進入熊市狀態。即使總理李克強表明要減息降準，但內銀內房股也全無反應。現在的格局有點像08年，當年是銀行持有毒資產導致市場流動性枯竭，資產價格融化；現在則是全球無法解決疫情導致經濟停頓，企業收入盈利大減兼估值收縮，投資者都現金為王，導致市場沒有買盤。

全球股市開始為衰退作準備，正以每日達5%的速度回落。這種跌勢一定會錯誤定價不少股份，筆者認為本地公用股是其中之一。以中電（0002）和港燈（2638）為例，現時股息率達到3.8厘水平，與美國10年期債券差距處於歷史最高水平。短線資金流出港股，公用股也面對沽壓，但中長線角度來看，在全球債息趨零之下，仍能提供近高達4%兼且穩定的股息回報是非常吸引的。當市場開始回穩後，筆者相信會有買盤湧入，趁現在市況混亂會是低吸的機會。

張兆聰

明報首席評論員