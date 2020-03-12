世衛組織宣布新型冠狀病毒疫情全球大流行，美國總統特朗普今早9時就應對疫情發表全國講話。港股今早低開逾500點後，跌幅逐步擴大，一度瀉逾千點，創近3年低位，恒指由高位累跌逾20%，踏入熊市。

恒指今早低開573點或2.28%後，跌幅逐步擴大，一度最多跌1113點，低見24117點，創2017年4月底以來低位，以去年4月15日高位30280點起計，跌至今日低位24117點，累跌20.3%，踏入熊市。現報24290點，跌941點或3.7%，成交暫錄得502億元。

貿易股成重災區。創科實業（0669）急瀉8.49%，報56.05元；萬洲（0288）下挫6.12%，現報7.36元；申洲國際（2313）挫6.7%，報89.75元。

手機設備股亦成另一個重災區版塊，瑞聲（2018）暫挫7.11%，報46.35元；舜宇（2382）挫6.62%，報117元；丘鈦（1478）更瀉9.52%，報10.08元。

國際期油價格下挫約4%。石油石油股受拖累，中海油（0883）挫7.51%，報7.88元；中石油（0857）跌4.03%，報2.62元；中石化（0386）跌4.96%，報3.64元。

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