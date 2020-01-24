【港股開市】恒指低開573點 友邦跌2.78% SOHO中國升7.3%
文章日期：2020年3月12日 09:27
美國總統特朗普剛宣布，針對疫情的新措施後，美股期貨向下，加上友邦（1299）業績拖累，恒指今早低開573點或2.28%，報24657點，成交金額34億元；國指今早低開253點或2.52%，報9817點。
友邦（1299）公布業績，新業務價值遜預期，且表示較低息環境及2019冠狀病毒病為業務所在的多個市場帶來利淡因素。友邦開市跌2.78%，報70元，是拖低恒指跌幅最大的藍籌，拖低69點。
藍籌全線向下，恒隆地產（0101）跌0.12%，報17.04元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌4.93%，報8.1元，是跌幅最大的藍籌。恒隆地產（0101）跌0.12%，報17.04元，是貢獻恒指跌幅最少的藍籌，拖低不足1點。
HKTVmall母企香港電視（1137）副主席兼行政總裁王維基在LinkedIn發文招攬零售商戶，更特別提到計劃邀請12間商場營運實體店商戶共同合作，參與商戶可享有6.5%超級特惠佣金，簽訂短期合約，4月15日到5月31日在HKTVmall上開設網店，參加平台5月的感謝祭，圓方、海港城、時代廣場均「榜上有名」。香港電視開市報4.21元，跌3.22%。
海底撈（6862）公布，由於近期疫情有所緩解，內地首批部分門店將於明日（12日）起恢復營業，其餘中國大陸地區門店就會根據門店所在地的疫情，分批恢復營業。海底撈（6862）開市報33.8元，跌1.74%
外電報道，Adidas表示由於新冠肺炎影響到其中國銷售額大跌，預計內地首季銷售額將下降最多10億歐元，營運利潤將下降4億至5億歐元。體育用品銷售股滔搏（6110）開市報9.18元，跌3.37%。
SOHO中國（0410）指，注意到有關公司潛在交易的報道，並確認正與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，其可能導致也可能不會導致就公司的全部已發行股份作出全面要約。開市報4.4元，升7.3%。
保誠（2378）公布，截至去年12月底止全年業績，經調整經營溢利53.1億美元，上升20%。開市報132.7元，無升跌。