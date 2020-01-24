世衛組織(WHO)宣布新冠病毒疫情已發展為大流行病美股重挫，道指踏入熊市，港股ADR跌335點或1.35%，報24896點，個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌2.22%，折合報370.02元；匯控（0005）跌1.28%，折合報48.03元；建行（0939）跌1.18%，折合報6.37元。美國總統特朗普剛宣布，針對疫情措施，包括美國暫停未來30天所有來自歐洲的旅行、呼籲國會立即減免薪俸稅等，日圓升值，美股期貨齊跌逾2%。

今日焦點股份可留意：

友邦（1299）公布業績，新業務價值遜預期，且表示較低息環境及2019冠狀病毒病為業務所在的多個市場帶來利淡因素。留意股價表現。

HKTVmall母企香港電視（1137）副主席兼行政總裁王維基在LinkedIn發文招攬零售商戶，更特別提到計劃邀請12間商場營運實體店商戶共同合作，參與商戶可享有6.5%超級特惠佣金，簽訂短期合約，4月15日到5月31日在HKTVmall上開設網店，參加平台5月的感謝祭，圓方、海港城、時代廣場均「榜上有名」。

海底撈（6862）公布，由於近期疫情有所緩解，內地首批部分門店將於明日（12日）起恢復營業，其餘中國大陸地區門店就會根據門店所在地的疫情，分批恢復營業。

外電報道，Adidas表示由於新冠肺炎影響到其中國銷售額大跌，預計內地首季銷售額將下降最多10億歐元，營運利潤將下降4億至5億歐元。

SOHO中國（0410）指，注意到有關公司潛在交易的報道，並確認正與海外金融投資者洽談，以探討進行戰略合作的可能性，其可能導致也可能不會導致就公司的全部已發行股份作出全面要約。

保誠（2378）公布，截至去年12月底止全年業績，經調整經營溢利53.1億美元，上升20%。