友邦（1299）公布全年業績，新業務價值(實質匯率計)增加5%，低過市場預期的7.5%，新業務價值增加至41.5億美元，全年年化新保費增加1%。淨利潤66.5億美元，以實質匯率計上升156%，末期息0.933元，高過上年同期0.848元，不派特別息，去年則派特別0.095元，全年計派息1.266元，仍高於去年計及特別息後的1.235元。

在計入收購澳洲The Colonial Mutual Life Assurance Society Limited (CMLA)的影響後，AIA Co. 按香港保險業條例基準計算的償付能力充足率達362%。

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝表示，各主要財務指標均持續增長。主要新業務價值增長6%，乃基於上半年非常強勁的增長，惟下半年表現受到香港社會動蕩的嚴重影響。不計入香港業務，新業務價值增長16%。稅後營運溢利上升9%，期內產生的基本自由盈餘增加13%，而內涵價值權益也增加了12%。

黃經輝表示，內地表現強勁，新業務價值增長27%，稅後營運溢利首次超越10億美元。香港的新業務價值減少5%，反映來自內地訪港客戶的銷售於2019年下半年下跌，該跌幅與旅客人數的跌幅大致相若。

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