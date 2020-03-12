俗稱武漢肺炎的新冠肺炎進入抗疫新階段，世衛組織(WHO)宣布新冠病毒疫情已發展為大流行病，敦促各國政府加強抗疫力度，美股應聲暴跌，加上美國政府應對疫情的經濟刺激政策依然缺乏細節，道指低開413點後，跌幅曾跌最多1689點或6.75%，是2020年3月09日後最大跌幅，收市仍跌超過1400點，由高位累跌20.3%，跌入熊市，史上最長牛市終結。

道瓊斯工業平均指數收跌1464點，跌幅5.86%，報23553點。標普500指數收跌140點，跌幅4.89%，報2741點。納斯達克綜合指數收跌392點，或4.71%，報7952點。

道指成份股全跌，波音跌18.15%，報189.08美元(下同)，是拖累道指跌幅最大的藍籌，拖低284點，而埃克森美孚跌3.29%，報41.98元，拖低道指9點。

科技股方面，蘋果收市報275.43元，跌3.47%，谷歌母公司Alphabet收市報1210.9元，跌5.04%，亞馬遜收市報1820.86元，跌3.75%，Facebook收市報170.24元，跌4.46%。

歐洲STOXX 600指數收跌0.74%，報333點。德國DAX指數收跌0.36%，報10438點；法國CAC 40指數跌0.57%，報4610點；英國富時100指數收跌1.41%，報5876點。