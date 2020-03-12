恒指昨跌160點，收報25,231點，成交金額1126億元。美股周二晚反彈5％，但過程非常反覆，美國總統特朗普原於周二宣布財政刺激方案，結果未見蹤影。近期美股往往在尾市大幅拉升或走低，感覺似是一些程式買賣盤或是斬倉盤所致。走勢上，即市圖升破小雙底頸線，美股標普500指數似乎有機會反彈至接近3000點關口，只是以當前的波幅，技術分析全無意義，純粹當作參考。國泰（0293）預期上半年會錄得大幅虧損，市場反應正面，但疫情影響會持續多久實屬未知數，宜吸勿搶。

特朗普周一揚言會出台大規模刺激方案，周二卻未見蹤影；有報道指他希望免徵薪俸稅，限期直至年底。市場當然清楚特朗普經常失言，而以稅收佔美國財政收入達56％，薪俸稅收又佔總稅收的80％，免徵薪俸稅的話，美國財赤將會直線上升，由原本已達到1.3萬億美元，進一步攀升至1.7萬億美元甚至更高，不大可能獲民主黨控制的眾議院通過。觀乎美股周二晚高開逾4％、快速倒跌、再度回升，最後兩小時直線上揚。市場的波動其實與之關係不大，感覺上是開始有資金撈底，尤其是一直強勢的科技股表現頗佳，普遍升幅達7％，反映並不是平倉盤推動。

冀次季疫情解決 經濟可反彈

美股急彈，亞洲股市並未跟隨，日韓兩地均跌逾3％，韓股更是向下突破。要知道，近期南韓疫情已逐漸受控，以該國擁有新聞自由和透明度也高，絕對可信。情况反映市場焦點由疫情在個別國家受控與否，逐漸轉向全球經濟衰退與否。一方面，歐洲情况愈來愈差，意大利確診個案已破萬宗，德國、法國、西班牙、葡萄牙都似走上意大利的老路，確診個案正開始激增，英國更連衛生部次官也受到感染；另一方面，美國方面也突破1000宗，部分地區封城的可能性正在升溫。疫情肆虐的地區經濟停頓、國際人流也斷裂已成定局，問題是維持多長時間。樂觀的假設是第二季能夠解決，第四季逐漸回復正常，而次季和第三季經濟急劇放緩以至收縮則無可避免。

英倫銀行昨日緊急減息半厘，將指標利率由0.75厘降至0.25厘；歐洲央行行長拉加德也表示，受到新冠肺炎疫情影響，歐洲面臨2008年級別的危機，經濟將遭遇很大的衝擊，歐盟領導人現在需要採取緊急措施，研究所有可能的政策工具。歐洲股市有少許反彈，但疫情看不到曙光、經濟衰退迫近，政策效果既輕微且短暫。

國泰客運量可跌逾80％

港股昨日回落，26,000點成了大阻力位，但中國疫情受控，昨日見少許炒復蘇的情况，內房、濠賭、中資航空股都有些買盤，反而互聯網醫療、在線教育、遠程辦公、雲計算、醫藥股等板塊則一般。國泰績後回升，集團稱將削減運力65％，今年上半年將錄得重大虧損。但估值已跌至0.6倍左右，應該屬上市以來最低，利淡兌現股價反彈。

不過，國泰的問題是疫情影響遠未結束。集團2月初將運力削減30％，現在則達到65％，但當中歐美日韓台泰都受疫情影響，航空客運需求近乎零，削減65％的航班可能還是太樂觀，保守估計，未來客量隨時會下跌80％以上。從股價和估值角度看，現水平是有值博率，但利淡兌現的回升不能持久，在看到曙光前只屬死貓彈。惟估值低始終會吸引資金撈底，有條件在低位炒波幅。

[張兆聰 還看今朝]