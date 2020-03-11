匯控（0005）宣布，暫如常在今年4月24日上午11時，在倫敦舉行股東周年大會，不過會密切留意疫情的發展。

集團指，股東周年大會是集團的重要事項，為董事會提供與股東共聚的機會，以及讓股東審議各項決議案。

然而，鑑於新型冠狀病毒的擴散和公眾對健康問題的關注，董事會正密切監察未來數周事態的發展。部分疫情嚴重的國家已經採取措施，禁止大量人群聚集，或呼籲群眾避免舉行大型集會，期望能減慢新型冠狀病毒的蔓延。英國政府目前未有發出類似指引，但根據近期疫情的發展，情況隨時可能急劇改變。而集團最為關注的，就是股東、僱員和客戶的健康。集團表示，希望股東能夠通過公司網站及監管新聞公布，留意任何有關股東周年大會的新消息。

與此同時，集團亦希望各位股東，即使有意親身出席會議，亦要盡早提交代表委任表格，原因是局面可能出現變化（例如股東可能會被限制旅遊，或會議的舉行方式可能會受到限制），導致股東無法親身出席會議。

其他報道

【抗疫救亡】下月20日前預訂國泰機票 可免費無限次更改行程

【凍資王】諾誠健華首日招股孖展368億 超購164倍

【科技教學】睿見成立子公司負責教育科技及建網校

【洽談賣盤】SOHO中國：確認正與海外金融投資者洽談 或涉全購

【公司業績】保誠去年經營溢利升20% 息2.025元

【新股情報】4新股暗盤僅深藍科技升11% 常達跌逾兩成

【購買力仍在】吳宗權：會德豐核心業務仍以香港發展為主

【疫境求存】領展組商場商戶協作網絡 三招谷消費

【前所未有】國泰：首要任務為保存營運資金 八成員工申放無薪假