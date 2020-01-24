今年首隻生物醫藥股諾誠健華（9969）今日起招股，統計4間大型券商數據，首日即錄得368.2億元孖展，相當於超購164倍。據本報統計，本地券商中輝立借出200億元，耀才借出70億元，信誠借出62億元，內地券商富途借出36.2億元。諾誠健華公開發售集資額2.24億元，早前熱購新股如物管股燁星（1941），雖然孖展超購破千倍，但實際券商也僅借出162億元，料諾誠將可爭奪今年「凍資王」地位。

諾誠健華招股期將至下周一（3月16日）中午12時截止，於券商借孖展認購則將於本周五（3月13日）截止。諾誠招股價介乎8.18元至8.95元，每手1000股，入場費9040.19元，預計公司於3月23日掛牌。

諾誠建華本次上市基石投資者眾多，招股資料顯示，基投多達12名。而出資認購最多的基投，則實際則為一間服務央企的國有基金，全稱為中國國有企業結構調整基金。該基金背靠多間國企作為股東，包括中石化（0386）、中移動（0941）、中郵儲（1658）。該基金對諾誠建華投資3500萬美元（約為2.7億港元），公司上市後可持有股權約2.44%。

相關報道：

【新股情報】諾誠健華獲國企基金作基投 上市後持股2.4%