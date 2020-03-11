經營內地男裝品牌的長興國際（0238）日前曾公布，由於未支付去年12月底到期的490萬元債券利息，出現違約情况，其債券持有人律師向集團發催繳函。集團指出，在違約事項之前，在有關到期日及利息支付日，已及時償還債券的本金及利息，現時未償還本金總額為1.624億元。

集團解釋，由於業務主要位於中國，大部分現金及現金等已存放入中國當地銀行。為支付債券相關款項，一般會在到期前作安排，包括由中國帳戶轉到香港帳戶。如金額不大，集團董事會主席兼控股股東陳育明會將所需款項，由其香港及中國的自有資金來源，轉入集團香港帳戶，作為免息短期貸款。但由於陳育明支付去年底到期的最近半年的債券利息的資金轉帳有所延遲，令集團未能及時支付上述利息。

集團指出，於2月28日已向債券持有人支付去年底到期應付的半年利息490萬元，過去數周亦積極與債券持有人磋商及討論，是否可能不會就違約事項要求償還款項。債券的未償還本金總額1.624億元中，本金總額1.564億元的債券持有人已表明，不會行使權利就違約事項要求立即償還債券本金及利息。至於持有剩餘本金額600萬元的債券持有人亦已接受公司尚未償還利息的付款，但保留權利要求即時償還其中的本金及利息。

集團指出，仍有足夠營運資金支持業務營運，違約事項不會對營運及財務狀況造成重大影響。

記者：蕭嘉聰

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