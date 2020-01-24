【公司業績】保誠去年經營溢利升20% 息2.025元
文章日期：2020年3月11日 18:03
保誠（2378）公布，截至去年12月底止全年業績，經調整經營溢利53.1億美元，上升20%。每股基本盈利30.3美分，第二次中期普通股息25.97美分(約2.02566港元)。
期內，亞洲內含價值上升23%至392億美元。亞洲保險業務的經調整經營溢利29.93億美元，增長14%。於香港境外，年度保費等值銷售額錄得17%的增長，而新業務利潤則上升29%。
於香港境內，雖然受到社會動盪不穩的影響，但集團的當地業務仍頗具抗逆力，年度保費等值銷售額增長8%。中國內地旅客減少，令香港年度保費等值銷售總額下降11%及新業務利潤下降12%。在中國年內年度保費等值銷售額增長53%，推動新業務利潤增長38%。
整體而言，集團亞洲壽險業務的整體年度保費等值銷售額增長4%，而整體新業務利潤則錄得2%的增長。區內續保保費增長12%，經調整經營溢利則增長14%，區內個保險市場均錄得雙位數的增長，包括香港錄得經調整經營溢利增長24%及中國內地增長20%。
保誠今日宣布，首次公開發售Jackson 的少數權益，是實現此目標的最佳路徑。集團已採取多項管理措施以支持此路徑。目前將與主要持份者展開詳細溝通，旨在確保Jackson作為一項獨立上市業務，具備可支持其持續取得成功的資本實力，從而向美國老年人口廣泛提供各種退休解決方案。
保誠全日收報132.7元，上升2.08%。
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