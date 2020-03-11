會德豐（0020）大股東吳光正較早前提出將公司私有化，他的兒子兼集團主席吳宗權表示，集團和旗下九龍倉置業（1997）及九龍倉集團（0004）專注的業務不同，會德豐的核心在於香港發展，由過去到今天皆是，但是礙於監管條例，他不方便就集團進行私有化、會否將地產業務出售予九龍倉集團等問題作進一步回應。

他又指，香港樓市有上有落，在疫情之下香港經濟收縮，亦影響到全球，全球經濟增長會比去年慢很多。最近會德豐推出日出康城Ocean Marini開售，與此前數期項目均屬同一地區，不過產品均有少許分別。集團會視乎市況及項目進展去定價及推盤。現時見到市場對Ocean Marini接受的程度令人滿意，購買力仍在，不少為自用用家，最終銷售反應要視乎周六、日的銷情而定。隨著美國減息，一般情況下估計會對香港經濟及客戶會有少許幫助。

會德豐在增加土地儲備方面，吳宗權明言，會選擇性入標，及研究不同的入貨機會。此前除了購入多幅位於啟德的用地，亦投得日出康城12期，他認為，由於項目所處區域近地鐵站，亦提供生活配套，因此對參與該區發展有信心。在目前市況，會德豐會著重財務穩健管理，現時其債務比率才只有9.9%，待入賬樓盤金額則達325億元，年內需要處理債務才只有5億元，會保持審慎處理。

至於會德豐較早前將手上農地轉為過渡性房屋方面，吳宗權，這個項目會與伙伴合作，約提供2000個單位，正進行規劃、等待審批中，希望盡快有好消息，期望能夠在一年內落實。

記者：陳偉燊

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