明日將有4隻新股一同掛牌，根據耀才暗盤表現，僅有人工革化學品製造商深藍科技（1950）1隻暫保不失招股價。截止下午5時40分，深藍科技較招股價升11.5%，報0.58元。每手4000股，每手帳面賺240元。於內地券商富途暗盤升幅僅略好，報0.59元，升13%。

其餘新股則全部跌穿招股價，跌幅最慘重為服裝標籤生產商常達控股（1433），該股下限定價0.25元，現於耀才較招股價跌21.6%，報0.196元。每手1000股，每手帳面蝕54元。新加坡工程股偉源控股（1343）同樣下限定價，現較招股價跌5.2%，報0.455元。每手5000股，每手帳面蝕125元。生產鉭鈮冶金的稀美資源（9936）盤中最高仍未能升穿招股價，現跌12.6%，報1.95元，每手2500股，每手帳面蝕700元，成為帳面損失最慘重新股。

4隻新股認購反應均不溫不火，相比之下今日大跌的常達控股反而於早前最受歡迎。配售結果顯示，常達公開發售超購錄得73.7倍，深藍科技超購錄得11.5倍，稀美資源超購14.7倍，偉源控股則僅有3.8倍超購。一手中籤率方面，常達為70%，深藍科技為30%，稀美資源為35%，偉源控股為30%。

記者：馬迪帆