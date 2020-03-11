領展（0823）宣布，為紓緩疫情期間學校停課對教育相關行業的影響，將為月租形式租用領展旗下停車場的褓姆車或校巴營運者，提供為期六個月、由4至9月的50%租金減免。另外，商場及商戶組成協作網絡，推出多項措施撐消費並回饋社區，以帶動全線商戶整體營業銷售。

協作網絡計劃方面，重點包括集團向商戶購買防疫用品，顧客在領展旗下40個商場的食肆外賣自取滿50元即可換領。第二，由即日起領展19個指定商場消費滿500元，可獲50元現金券一張，憑券可到計劃內的中餐廳消費，不設最低消費限額。另外，領展亦會在旗下40個商場，免費向長者送贈20萬份時令水果。

領展行政總裁王國龍指出，商場及商戶自助互助可促進客流，希望藉此可扶助部分經營特別困難的商戶，帶動全線商戶整體營運。

與此同時，領展為支援旗下補習社租戶，一同為復課作準備，除了加強物業清潔，集團正搜羅兒童口罩，適時發放予補習社租戶，為順利復課出一分力。

記者：蕭嘉聰

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