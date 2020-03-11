國泰航空（0293）主席賀以禮在網上業績發佈會多次表示，集團目前面對的情形是前所未有（unprecedented）的嚴峻，目前首要任務保存營運資金以應對挑戰。集團早前已推出無薪假及削減運力等措施，賀以禮更新指，已有八成員工申放無薪假，較早前公布的七成半多。

不過，他表示，即使已經推出節流的措施，仍然預期今年上半年會錄得重大虧損。他強調，集團已與不同的供應商及機管局等進行商討，希望從對方手上爭取更多紓緩措施。他認為，目前雖然難以預計疫情的發展，但是長期以言，對香港作為航空中心樞紐地位仍然充滿信心。

對於新冠肺炎疫情的影響，集團顧客及商務總裁林紹波指，以本月首周計，機票預訂僅約1.5萬張，有時甚至跌至1.1萬至1.2萬張，與去年同期的90000張比相差甚遠。在貨運方面，林紹波表示，由於客載機減少，貨運運力亦因此減少約三分一，不過市場對貨運有一定需求，所以集團已調動部分客載機作載貨用，試圖平衡供應。

今早有消息指，國泰已委託獵頭公司光輝國際（Korn Ferry）搜尋財務總裁馬天偉的接替者。賀以禮在會上再次回應稱，不會評論外界傳聞，現階度亦未有任何消息需要披露。對於燃油對冲的問題，馬天偉表示，集團在過去的「三年計劃」已經改善其燃油對冲政策，包括將對冲比例限制在50%之內、對冲年期不多於3年。不過，他透露由於油價急跌，預計因燃油對冲所帶來的損失約為3500萬美元，但估計相關損失可以在下半年被抵消。

記者：葉子晴

其他報道

【股權變動】摩根大通斥近40億元增持平保

【盈警】華置：料溢利減少17%至27% 恒大公平值虧損16億

【新股情報】諾誠健華獲國企基金作基投 上市後持股2.4%

【公司業績】中銀航空租賃全年多賺13.2% 息1.68元

【落實分拆】保誠：籌備將JACKSON IPO上市

【蓄勢待發】會德豐黃光耀:OCEAN MARINI料最終可收逾3000票

【港股收市】英國冰島加入減息 恒指跌160點 國泰績後升3.1%

【經濟數據】內地2月新增貸款9057億人幣 M2按年增逾8%

【專欄】OK便利店母企避過政治詛咒 成反送中逆市奇葩

【攬炒未完？】沙特阿美稱被要求提高石油日產至1300萬桶

【自動整合】恒生手機APP推「Saving Planner」予客戶訂儲蓄規劃

【抗疫救市】英央行宣布減息 英鎊兌港元跌穿10算

【抗疫救市】英央行減息半厘 兼推千億英鎊支援中小企貸款

【影響較少】招商商業房託︰疫情持續續有減租措施

【疫情衝擊】宏利香港：年初至今業務表現良好 無計劃縮減代理人

【澄清】傳報警處理取走腐爛水果同事 港視稱當事人涉偷口罩及凍肉